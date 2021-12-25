BURSA (Habermetre) - 25 ARALIK 2021

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Gençlik Meclisi'nde nöbet değişimi

BURSA - Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin tek adaylı Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Onur Koçak Gençlik Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, yeni yönetimi kutlarken, bugüne kadar yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle eski Başkan Kıvanç Cakalıoğlu ve ekibine teşekkür etti.

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi Olağan Seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Başkanlık Salonu'nda yapıldı. Genel Kurula, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversitelerin öğrenci toplulukları başkanları da katıldı.

Divan Kurulu Başkanlığına Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar seçilirken, Ferit Ensar Güner ve Berfin Çatalkaya da divan üyeleri oldu. Gençlik Meclisi Başkanı olarak son konuşmasını yapan Kıvanç Cakalıoğlu, göreve geldikleri Kasım 2016'dan bu yana hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin ve Bursa'nın çok farklı olay ve değişimleri yaşadığı bu süreçte yüzlerce gönüllü ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Cakalıoğlu, emaneti daha ileriye götüreceklere görevi devretmenin zamanının geldiğini belirterek, görev süreleri boyunca kendilerine her türlü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'a teşekkür etti.

Bize güvenin

Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Onur Koçak da gençler olarak yarınların teminatı olduklarını hatırlatarak, gençliğe yapılan yatırımın gelecek için yapılmış yatırım olduğunu vurguladı. Sağlıklı bir gençliğin, sağlıklı bir gelecek anlamına geldiğini ifade eden Koçak, "Bizler de bu bilinçle ülkemizi geleceğe taşıyacak girişimci ruh ve dinamizme sahibiz. Bize güvenin. Bursa'mızda genç arkadaşlarımızın sosyal, entelektüel, duygusal her türlü gelişimi için birlikte çalışmaya, onlara katkı sunmaya hazırız" diye konuştu.

Enerjinizi boşa harcamayın

Genel Kurulda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da enerjilerini boşa harcamamaları konusunda gençleri uyardı. Her 1 dakikada 11 kişinin açlıktan öldüğü, eşitliği olmayan bir dünyada yaşadıklarını dile getiren Orhan, "Dünyada adaleti sizin gibi gençler sağlayacak. Öyle güçlü olun, mücadele içinde olun ki bir parça ekmeğe muhtaç olan o gençlere de hayat verin. Hep beraber mutlu, güçlü, adaletli, sevgi dolu, barış dolu bir dünyayı, herkesin huzur içinde olduğu bir dünyayı hayata geçirin. Ülkemizde güzel ortam var. Kendinizi geliştirin. Çok iyi işler yapalım, dünya ile yarışalım, projeler üretelim. Bir günümüz bir günümüze eşit olmasın. Her gün biraz daha ileri gitmek zorunda olduğumuzu hissedelim. Bu inançla görev yapan eski başkanımız Kıvanç Cakalıoğlu'na çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Onur kardeşime ve ekibine de başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından yapılan açık oylamada Onur Koçak, Gençlik Meclisi'nin yeni başkanı oldu.

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