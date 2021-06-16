Gençlik liderleri Ulaş'ta ilkokul öğrencileriyle etkinlik yaptı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Farabi Gençlik Merkezi liderleri ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Farabi Gençlik Merkezi liderleri ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede geçilen kademeli normalleşme sürecinde "Merkezim Her Yerde" projesiyle öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu çerçevede, Farabi Gençlik Merkezi liderleri, Ulaş İlkokulu bahçesinde öğrencileri çeşitli sportif faaliyetlerle tanıştırdı.

Öğrenciler, okul bahçesine Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşi ölçümü yapılıp, dezenfektanla ellerini temizledikten sonra alındı.

Gençlik liderleri, öğrencileri okçuluk, bocce, hafıza oyunu, halat çekme, dart ve badminton branşlarıyla tanıştırarak keyifli bir gün yaşamalarını sağladı.

Farabi Gençlik Merkezi'nin okullarına yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ilçede gençlik merkezleriyle koordineli çalıştıklarını söyledi.

Gül, "Gençlik merkezleri sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin hem ruh ve beden sağlıklarını koruyor hem de birlik ve beraberlik duygularını güçlendiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Erdoğan Tunç nezdinde bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban