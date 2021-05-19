Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
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Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi

Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs nedeniyle coşku dolu görüntülere sahne olamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiren konvoy ile kutlamalar gençlerin ayağına gitti.

Korona virüs nedeniyle coşku dolu görüntülere sahne olamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştiren konvoy ile kutlamalar gençlerin ayağına gitti.

Sakarya'nın Karasu ilçe merkezinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs gençlik konvoyu düzenlendi. Korona virüs nedeniyle coşku dolu kutlamalara sahne olamayan 19 Mayıs kutlamaları, gençlerin ayağına gitti. Gençlik konvoyu, cadde cadde, sokak sokak gezerek bayram coşkusunu yaşattı. Konvoyda marşlar ve şarkılar eşliğinde jandarma, polis ve zabıta ekiplerinin sirenleri sokakları adeta şenlendirdi. Gençlik konvoyuna; evlerinin önünden, caddelerden ve Sahilpark'tan da vatandaşlar eşlik etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, "Geçen yıldan bu yana 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı buruk bir şekilde kutluyoruz Bunun nedeni de pandemi kısıtlamaları. Bu yıl bir gençlik konvoyu düzenleyerek ilçe merkezimizdeki çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte bayram coşkusunu yaşamayı amaçladık" şekline konuştu. - SAKARYA

Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi
Gençlik konvoyu, gençlerle şenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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