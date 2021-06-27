Gençlik Konserleri Sona Erdi
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Gençlik Konserleri Sona Erdi

Gençlik Konserleri Sona Erdi
Habermetre - Haberler | Toplum

GENÇLİK KONSERLERİ SONA ERDİYalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un, talimatları doğrultusunda batı sahil bandında yapılan ve 3 gün devam eden Yalova Gençlik Konserleri sona erdi.

GENÇLİK KONSERLERİ SONA ERDİ

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un, talimatları doğrultusunda batı sahil bandında yapılan ve 3 gün devam eden Yalova Gençlik Konserleri sona erdi. Etkinliğin son günü gençlerle birlikte konseri takip eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk eşi Gökşen Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar gençlerle birlikte çalınan eserlere eşlik ettiler. Son gün gerçekleşen etkinlikte sahneye çıkarak söz alan Başkan Vekili Tutuk; "Gençlerimizden sosyal medya üzerinden böyle bir talep gelince onların misafiri oldum ve taleplerini bana ilettiler. Bende bu taleplerini en kısa sürede yerine getirdim. Belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik ve bundan sonrada devam edeceğiz. Gençlerimizle aynı dili konuşuyoruz. Her zaman gençlerimizin yanında olacağız bunun böyle bilinmesini isterim. Bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi. Gecenin sonunda ise havai fişek gösterileriyle programlar sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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