GENÇLİK KONSERLERİ 2 BAŞLADI

GENÇLİK KONSERLERİ 2 BAŞLADIYalova Belediyesi tarafından ilki Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen Gençlik Konserlerinin 2. si başladı.

GENÇLİK KONSERLERİ 2 BAŞLADI

Yalova Belediyesi tarafından ilki Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen Gençlik Konserlerinin 2. si başladı. Gazipaşa Caddesi, Batı Sahil Bandı Etkinlik Alanında gerçekleştirilen programda ilk gün Kamarilla grubu birbirinden güzel şarkılarını Yalovalılar için seslendirdi. Yalova Belediyesi tarafından gençlere özel olarak 2. si yapılan konserler 3 gün boyunca devam edecek. Gençler, bu konserlerle gönüllerince eğlenecekler. Konser programı; 27 Ağustos Cuma günü ise Burak Çubuk ve Görkem Balkış, 28 Ağustos Cumartesi günü ise Mert Şenel ile Aziz konseri ile son bulacak. Toplam 3 gün sürecek olan Gençlik Konserleri saat 20. 00 de başlayacak.

Kaynak: Habermetre