Gençlik Kapasite Geliştirme ve Medya Eğitim Kampı

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF- Dİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde gerçekleştirilen İKGF-Dİ Gençlik Medya Kapasite Geliştirme ve Eğitim Kampı, Samsun'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs-2018 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti Uluslararası Programı kapsamında İİT Gençlik Forumunca ağırlıklı olarak Filistinli gençler için düzenlenen eğitim kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştiriliyor.

Kampa Filistinli ve Türk öğrencilerin yanı sıra Somali, Malezya, Irak, Lübnan, Endonezya, Hindistan, Bangladeş, Arnavutluk, Afganistan, Nijerya ve Azerbaycan'dan 70 öğrenci katılıyor.

AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, programın açılışında yaptığı konuşmada Anadolu Ajansı'nın tarihçesini anlattı ve tanıtımını yaptı.

AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan "Medya'da Algı Yönetimi", Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ile Başmuhabir Vekili Dilek Sezen de "Haber Yazılım Teknikleri" konusunda öğrencilere ders verdi.

Samsun'da 6 gün sürecek eğitim kampına İslam dünyasından katılan öğrencilere medyada bilgi çarpıtılması, haber yazma teknikleri, dijital ve sosyal medya konularında uygulamalı eğitim verilecek.

Eğitim kampında Kudüs-2018 İİT Gençlik Başkenti programı kapsamında yürütülen diğer programlar hakkında da bilgi verilerek, Müslüman coğrafyalarda yaşayan gençlerin sorunları ve çözüm yolları ile ilgili istişare toplantıları da gerçekleştirilecek.