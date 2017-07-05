Gençlik Kampları Yeni Dönem Kayıtları Devam Ediyor

EDİRNE (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği kampların 5. dönemine kayıtlar devam ediyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlığın deniz ve doğa kampları sürüyor.



Katılımın ücretsiz olduğu kampların 5. dönemi için kayıtlar 10 Temmuz tarihine kadar yapılabilecek.



Edirne'den otobüslerle ulaşımın sağlandığı kamplarda, katılımcıların ulaşım ve ihtiyaçları bakanlıkça karşılanıyor. Ayrıca katılanların yolculuk ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat, sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti sunuluyor.





Katılmak isteyenler başvuru formuna http://kampbasvuru.gsb.gov.tr/Basvuru.aspx adresinden ulaşabiliyor.