Gençlik kampları başvuruları başladı
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Gençlik kampları başvuruları başladı

Gençlik kampları başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "2021 Yaz Gençlik Kampları" için başvuruların kabul edildiği duyurularak Taşovalı gençler katılım için başvuru yapmaya davet edildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "2021 Yaz Gençlik Kampları" için başvuruların kabul edildiği duyurularak Taşovalı gençler katılım için başvuru yapmaya davet edildi.

Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşatan gençlik kampları için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen kamplar bu yıl "2021 Yaz Gençlik Kampları" başlığında duyuruldu. 12-22 yaş aralığındaki gençler ücretsiz bir şekilde yapılan kamplar için başvuru yapmaya davet edildi.

Bu daveti Taşovalı gençler adına yineleyen Taşova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başvuru ve değerlendirme detaylarına ilişkin bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, "2021 yılında Deniz, Doğa ve Çadır kamplarımız gençlerimize hizmet verecektir. Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri ise Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Bir kamp dönemi 6 gündür. Çadır kampı dönemi ise 4 gündür. Kamplara başvurular 05 Mayıs-7 Temmuz arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Başvurular 'http://gencbiz.gsb.gov.tr' adresi üzerinden yapılacaktır. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır" denildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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