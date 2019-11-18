Gençlik Kampları, ara tatillerde öğrencileri ağırlayacak

18.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:20

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Kampları, okulların kasım ve nisan ayındaki ara tatilinde de gençlere ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile imzaladıkları protokol kapsamında, 2 bin gencin 24 Kasım'da sona erecek ve 9 ilde düzenlenecek 12 kamptan yararlanabileceğini söyledi.

Kasapoğlu, gençlik kamplarının, gençlerin öz güven duygusu ve planlı yaşama alışkanlığı kazanmalarına destek olmak ve bir arada yaşama hukukunun güçlenmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Kamplarımıza, ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz özgürce ve eşit şartlar altında katılabiliyor ve kendilerine sağlanan bu büyük imkandan yararlanabiliyor. Gençlik kamplarımızın, ülkemizin kültürel çeşitliliğini tam olarak yansıttığını ve çok sesli, çok renkli bir görünüm sergilediğini gururla ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik kampları

Eğitim öğretim dönemi gençlik kamplarına katılan tüm katılımcıların ve görevlilerin konaklama, kamp aktiviteleri ve bu aktiviteler için ihtiyaç duyulan malzemelerin temini, 3 öğün yemek, seyahat ve sağlık sigortaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Kamplar, ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere ara tatillerde iki ayrı dönemde yapılıyor.

Milli Eğitim ve Adalet Bakanlıkları ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, 24 Kasım'da sona erecek ve Antalya, Bursa, İstanbul, Manisa, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kırşehir ve Karabük'te gerçekleşecek gençlik kamplarına 2 bin genç katılacak.

İmzalanan protokollerle yıl boyu gençlerin hizmetinde olan gençlik kamplarında; paintball, okçuluk, havalı tüfek, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, flyfox, ip parkuru gibi sportif faaliyetler yer alıyor. Sokak oyunları; müzik, tiyatro, halk oyunları, kültürel geziler ve kişisel gelişim seminerleri gibi etkinliklerle de gençlerin zamanı en etkin şekilde değerlendirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA