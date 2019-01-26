Gençlik Kampıyla Eğlenceli Yarıyıl Tatili

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te Dülükbaba Tabiat Parkı'nda 5 bin metrekare alana kurulan gençlik kampına katılan öğrenciler, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle teknolojiden uzaklaşarak, hem eğleniyor hem doğayı keşfediyor.

Şehitkamil Belediyesince kurulan günübirlik ve yatılı kamplara katılan ortaokul ve lise öğrencileri, birbirinden renkli etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

Kampta doğayı keşfetme fırsatı da bulan çocuklar, eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra teknolojiden de bir süre uzaklaşıyor.

Parkurlarda öz güven ve cesaretleri gelişen çocuklar, güzel bir yarıyıl tatili geçiriyor.

Kamp sorumlusu Cuma İçigen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın 6 günü gerçekleştirdikleri gençlik kampında yıl boyunca 900 gruba hizmet verdiklerini söyledi.

Kamplarla öğrencilerin spora ilgisini arttırmaya çalıştıklarını belirten İçigen, şöyle devam etti:

"Kamplarımız günübirlik ve yatılı olarak devam ediyor. Öğrenciler günlük kamplara 25 ile 40 kişilik 2 grup halinde geliyor. 21 etaplı ip parkuru, 12 metreden oluşan tırmanma duvarı, 265 metreden oluşan zipline, beceri parkurlu pentatlon sahası, paintball, treeking gibi çok sayıda etkinliğimiz var. Bunlara ek olarak bambu evlerinde, eğitsel oyunlar ve el işi yapılıyor. Etkinliklerimiz, çocukların sportif faaliyetlerinin gelişmesinde faydalı oluyor. Çocuklar, cesaretleniyor ve becerileri gelişiyor. Çocuklar yanlarında telefon getirseler dahi burayı görünce kendiliğinden bırakıyor."

"Teknolojiden uzak güzel zaman geçiriyoruz"

Öğrencilerden Ayça Öztürk ise ilk defa kampa katıldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Kamptaki bazı parkurlarda önce tedirginlik yaşadığını dile getiren Öztürk, "Bazı yerlerde düşeceğimi zannettim. Burası çok güzel bir yer. En çok, atladığım parkuru sevdim. Bir daha gelmek istiyorum. Eğleniyoruz, teknolojiden uzak, güzel bir zaman geçiriyoruz." dedi.

Emrullah Başaran da öğretmenlerinin karne hediyesi olarak kendilerini kampa getirdiğini belirterek, çok eğlendiklerini kaydetti.

Kampta kısa bir süre geçirmelerine rağmen çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Başaran, "Mutluyuz, eğleniyoruz. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Beni mutlu ediyor. En çok yukarıdaki parkurları sevdim. Burayı yapanlara çok teşekkür ederim. İyi ki yapılmış." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Furkan Kılıç ise kampta çok eğlendiğini vurgulayarak, arkadaşlarıyla beraber güzel vakit geçirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tolunay Kafkas'tan kampa ziyaret

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, kamptaki öğrencileri ziyaret ederek, sportif faaliyetlerini arttırmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kafkas, kamptaki çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alarak, bu tür etkinlikler sayesinde başarılı sporcuların artacağını ümit ettiğini söyledi.

Kaynak: AA