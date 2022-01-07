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Gençlik Kampı projesinde inşaat çalışmaları başladı

Gençlik Kampı projesinde inşaat çalışmaları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesine yapılacak olan Gençlik Kampı projesinin inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultandağı ilçesine yapılacak olan Gençlik Kampı projesinin inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

Vali Çiçek konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Sultandağı ilçemizde milletvekillerimizle beraber yapılması için yoğun çaba harcadığımız gençlik kampımızın yapımına gençlik spor bakanımızın destekleriyle başladık. Türkiye'nin her yerinden ziyaretçilerini ağırlayacak olan kampımız ilçemize değer katacak." - AFYONKARAHİSAR

Gençlik Kampı projesinde inşaat çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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