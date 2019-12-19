Gençlik Kampı personeline takım çalışması ve inovasyon eğitimi verildi

19.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:37

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Gençlik Kampı personeline takım çalışması ve inovasyon eğitimi verdi.



Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı hizmet içi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda, gençlerin, çocukların ve ailelerin uğrak noktası olan Tarsus Gençlik Kampı personelinin, katılımcılara daha verimli ve yüksek performanslı hizmet sunabilmeleri amacıyla Takım Ruhu ve İnovasyon eğitimi verildi.



Büyükşehir Belediyesi İç Eğitmeni Erhan Can tarafından Tarsus Gençlik Kampında verilen eğitimlerde, personelin yenilikçi, takım ruhunu geliştirici, yüksek performans ve motivasyonla üretken yönde etkin hizmet verebilmesi açısından motivasyon-sinerji-performans ilişkisi, yeni fikirlere odaklanma ve yenilik konuları anlatıldı. Eğitimde, takım ruhu, takım motivasyonu, bireysel motivasyon yöntemleri, takım motivasyonuna katkı, takım performansı ve iş bölümü, grup dinamiğini artırmak için gerekli davranış biçimleri gibi konularda bilgiler de verilirken, yeni fikirlere açıklık, yeni fikirler üretme ve işbirliğinin hizmet verme noktasında önemine değinildi.



Planlanan hizmet içi eğitimler kapsamında yeni başlayan ve mevcut personelin ihtiyacına yönelik düzenlenen eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA