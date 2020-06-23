Gençlik Kampı öğrencilerine temel afet bilinci eğitimi Kırşehir'in Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'ndaki öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.

Kırşehir'in Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan Ahi Evran Gençlik Kampı'ndaki öğrencilere, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü uzmanları tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD uzmanları Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ahi Evran Gençlik Kampı'nda ağırlanan misafir öğrencilerle bir araya geldi.

Kampa gelen 18-22 yaş grubu 42 kız öğrenciye AFAD'ın dünyada ve Türkiye'deki görevleri ve faaliyetleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Afetle mücadele, afet anında farkındalık ile başta deprem olmak üzere Türkiye'de sıkça görülen doğa olaylarına yönelik yapılması gerekenler de anlatıldı. Afet ve acil durumlar öncesi ve sırasında yapılan doğru davranışlar, afet sonrası ilk 72 saat ve yaşam çevremizdeki riskler ve risklerin azaltılması konuları öğretildi.

Bulundukları şehir ve bölgelerdeki toplanma alanları, yardım ekipleri ulaşıncaya kadar acil ihtiyaçların karşılanması ve değerli evrakların saklanma yerlerinin anlatılmasının yanı sıra, Afet ve Acil Durum Çantası ve içinde bulunması gerekenlere de değinildi.

AFAD gönüllülük sistemi ve gönüllülerin faaliyetleri de öğrencilere anlatıldı.

Kaynak: AA