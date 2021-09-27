GENÇLİK KAMPI, ÖĞRENCİ YURDU OLDU

MERSİN (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesindeki 23 Nisan Gençlik Kampı, mevcut durumda bulunan kız öğrenci yurdunun tadilata girmesi sebebiyle geçici olarak kız öğrencilere tahsil edileceği öğrenildi.

Taşucu Mahallesinde 5 yıldızlı otel konumunda olan Yurt-Kur Taşucu Kız Öğrenci yurdunda yapılan inceleme sonucu zemin etütlerinde sorun olması nedeniyle tadilata girmesine karar verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrencilerin mağdur olmalarını engellemek için 23 Nisan Gençlik Kampının hizmete açılması ile ilgili Mersin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yazı gönderdi. 23 Nisan Gençlik kampında düzenleme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu ve kısa süre içerisinde öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi. Mevcut yurdun tadilatının nasıl ve ne zaman başlayacağı ve biteceği konusunda bir açıklama yapılmadı.

Kız öğrencilerin denize sıfır, 5 yıldızlı statüdeki 23 Nisan Gençlik Kampında öğrenim göreceklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, "Konaklama sorunu anında çözüm bularak öğrencilerimizin yüzünü güldürmüştür. Yurtlarımız otel konforundaydı, burada da tahsil edilen yurtlar da denize yakın, deniz kenarında. Kız öğrencilerimizin rahat ve güvenilir bir şekilde konaklayabileceği eğitim hayatlarını sürdürebileceği bir barınma alanı olacak. Onlar da geldiklerinde bizim bu sevincimiz gibi sevinçli yüzlerini görmüş olacağız" dedi.