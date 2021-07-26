Samsun'da Gençlik ve Kültür Kampı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Gençlik ve Kültür Kampı" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Gençlik ve Kültür Kampı" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor" sloganıyla başlatılan "Büyükşehir Gençlik Hareketi" kapsamında düzenlenen kamplara günlük yaklaşık 100 kişi katılıyor.

İlkadım ilçesi Mamur Dağı Karavan Parkı'nda yapılan kamplara, 11-14 ve 15-18 yaşındaki, "www.samsun.bel.tr" adresi üzerinden kayıt yaptıran gençler katılıyor.

Doğa yürüyüşü ile güne başlayan gençler, kamp alanında harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık, koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, top taşıma oyunları oynayarak stres atıyor.

Katılımcılara, kamp sonunda "Samsun gönüllüsü belgesi" veriliyor.

Kamplar, 12 hafta boyunca salı ve perşembe günleri farklı temalarla yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 6 Ekim'de sona erecek kamp programına toplam 2 bin 500 gencin katılmasının planlandığını belirterek şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz 'Gençlik ve Kültür Kampı' programında kentimizin çeşitli bölgelerinden gençler bir araya geliyor. Mamur Dağı mevkisinde doğa ile baş başa kalıp, yürüyüş güzergahında tabiatla ilgili birçok bilgi ediniyorlar. Yeni bitki türlerini görme fırsatları oluyor. Yeni arkadaşlıklar kuruyorlar. Ekip ruhu ile bir dizi aktiviteye katılıp, beraber stres atıyorlar. Hayatları boyunca unutamayacakları mutlu bir gün geçiriyorlar. Gençlerimizle ilgili başlattığımız bu projeye büyük önem veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun