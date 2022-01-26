Gençlik Kampı'na katılan Kur'an kursu öğrencileri Edirne'de tarihi yerleri gezdi

Diyanet İşleri Başkanlığının Gençlik Kampı programı kapsamında Edirne'ye gelen öğrenciler, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Tekirdağ'dan kente gelen öğrenciler, İl Müftülüğünün organizasyonuyla Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Selimiye Camisi, Üç Şerefeli ve Eski camiler ile Tunca ve Meriç köprülerini gezdi. Burada öğrencilere, yapıların tarihi anlatıldı.

Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda da Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt ve Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi Müdürü Ruhi Pehlivancık, öğrencileri bilgilendirdi.

"Derslerde gördüklerini burada yaşayarak öğrendiler"

İl Müftüsü Bozkurt, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde çok sayıda ilde Gençlik Kampı düzenlendiğini söyledi.

Tekirdağ'dan gelen 50 öğrencinin tarihi yerinde öğrendiğini belirten Bozkurt, "Edirne, Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yapan kadim bir şehir. Öğrenciler derslerde gördükleri bilgileri burada yaşayarak bir kez daha öğrendi." dedi.

Öğrencilerden Nur Sultan Çelik de tarihi ve güzel bir şehir olan Edirne'yi herkesin görmesi gerektiğini ifade etti.

Öğrencilerden Mustafa Can Yılmaz, tarihi yerinde görerek kalıcı bilgiler edindiğini anlattı.

Gençlik Kampı programları 28 Ocak'a kadar sürecek.