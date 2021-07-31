GENÇLİK KAMPI ERTELENDİ 31 Temmuz 2021, 19: 18

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilçenin eşsiz doğa güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası'nda yapılması planlanan Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı, Ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması nedeni ile ertelendi.

Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilçenin eşsiz doğa güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası'nda yapılması planlanan Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı, Ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması nedeni ile ertelendi. Konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İçimizi yakan Orman yangınları ile mücadele kapsamında, Bilecik Valiliğince; Orman ve Ormanlık alan mesire yerlerine girişler ileri bir tarihe kadar yasaklanmıştır. Dolayısıyla GENÇLİK KAMPIMIZ, maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. İyi ve güzel günlerde, daha güzeli ile buluşmak dileğiyle. "

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Bozüyük Belediyesi, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilçenin eşsiz doğa güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası'nda yapılması planlanan Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı, Ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması nedeni ile ertelendi. Konu ile ilgili olarak Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İçimizi yakan Orman yangınları ile mücadele kapsamında, Bilecik Valiliğince; Orman ve Ormanlık alan mesire yerlerine girişler ileri bir tarihe kadar yasaklanmıştır. Dolayısıyla GENÇLİK KAMPIMIZ, maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. İyi ve güzel günlerde, daha güzeli ile buluşmak dileğiyle. "

Kaynak: Habermetre