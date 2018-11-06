Gençlik Huzurda Buluşuyor" Programının 35'incisi Düzenlendi

Kayseri'de gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandırmak ve birlik ve beraberlik mekanı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik etmek amacıyla düzenelenen "Gençlik Huzurda Buluşuyor" programının 35'incisi yapıldı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Camisi'nde düzenlenen programa gençler yoğun ilgi gösterdi.

Namaz sonrası bir konuşma yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Gençler, şu ahlaksızlıkların yaşandığı toplumda 'uydum kalabalığa' diyerek siz de kötülüklere girmeyin. O kötülüklere karşı kendinizi koruyun. Bir araya gelip iyi işler yapın. Akran akranı etkiler. Birçok genç, kötülüğe akranı vesilesiyle gidip alışır. Ama aynı zamanda birçok genç, akranı vasıtasıyla kötülükten kurtulur." ifadelerini kullandı.

Güven'in konuşması sonrası program, dualarla sona erdi.

Program sonrası cami çıkışında Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla cemaate çorba ikramı yapıldı.