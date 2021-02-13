Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu'ndan Mersin'deki gençlik kamplarında inceleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Mersin'deki gençlik kamplarında inceleme yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu, Mersin'deki gençlik kamplarında inceleme yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Topoğlu, Silifke ilçesindeki Özel İdare, Yıldırım Beyazıt, Maliye, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet ve 23 Nisan gençlik kamplarını ziyaret etti.

Topoğlu, kamplardaki çalışmalar hakkında İl Müdürü Ökkeş Demir'den bilgi aldıktan sonra Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki toplantıda, kurum yöneticileri ve gençlik liderleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Topoğlu, kentin Türkiye'nin en büyük deniz kamplarına ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Tadilatları devam eden 3 kampımız, bu yıl kamp dönemine yetişecek. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde açmayı planladığımız kamplarımızda gençlerimizi bir kardeşlik ikliminde ağırlamayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen projelerimizi, geleceğimizin teminatı gençlerimizin hayallerine ulaşmalarını sağlamak adına daha cazip ve çekici hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar