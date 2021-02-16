Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
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Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

16.02.2021 08:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 08:47
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

BOLU'da gençliğinden beri motosiklet merakı olan Kazım Tunca, bu hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi.

BOLU'da gençliğinden beri motosiklet merakı olan Kazım Tunca, bu hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi. Emekli olan Tunca önce kendisine motosiklet aldı, ardından sınavları başarıyla tamamlayarak motosiklet ehliyeti sahibi oldu.

Bolu'da yaşayan Kazım Tunca, uzun yıllar kamyonculuk ve nakliyecilik yaptıktan sonra emekli oldu. Gençliğinden beri motosiklet kullanmaya meraklı olan Tunca, şehir içinde kullanmak için kendine küçük bir motosiklet aldı. 1970 yılında aldığı ağır vasıta ehliyeti ile motosiklet kullanamayan Kazım Tunca, girdiği ehliyet sınavında başarılı olarak 70 yaşında motosiklet ehliyeti sahibi oldu. Ehliyet almak için gittiği sürücü kursunun eğitmeni Burak Gülen ve diğer adayların şaşkınlıkla karşıladığı Kazım Tunca, yazılı ve uygulamalı ehliyet sınavını tek seferde geçti. Tunca, gençlik hayali olan motosikleti kullanmanın keyfini yaşıyor.

Emekli olduktan sonra şehir içinde kullanmak için motosiklet aldığını söyleyen Kazım Tunca, "1968 yılında, profesyonel ehliyet, 1970'te ağır vasıta ehliyeti aldım. 1973 yılında kendi aracımla nakliyeye başladım ve 1993 yılına kadar kamyonculuk yaptım. 1993 yılında ise uluslararası taşımacılığa başladım. Kıtalar ötesi yol gittim, epey bir ülke gezdim. Artık emekli oldum, işi bıraktım. Bana şehir içinde kullanmak için ufak motosiklet lazım oldu. Sınava girdim ve sürücü kursunun motosiklet öğretmeni sayesinde, biraz da kendi gayretimle bu ehliyeti de almış oldum" dedi.  'RAHATLIKLA, İLK SEFERDE ALDIM EHLİYETİ' Tunca, sürücü kursu eğitmeni Burak Gülen'in kendisine çok destek olduğundan bahsederek, "Şehir içinde arabayla dolaşamıyorum. Bankada işim oluyor, motosikletimle gidiyorum. İşimi görüyorum ve evime geri dönüyorum. 1968 yılından beri aralıklarla motosiklet kullansam da bazı inceliklerini yapmadığımı öğrendim. Hocamın sayesinde püf noktalarını da öğrendim. Rahatlıkla, ilk seferde aldım ehliyeti" diye konuştu. 'YAŞINDAN ÖTÜRÜ BİRAZ TEDİRGİN OLDUM' 

Sürücü kursunun motosiklet eğitmeni Burak Gülen, Kazım Tunca ile karşılaştığında önce yaşından ötürü tedirgin olduğunu dile getirerek, "Kazım amca ilk geldiğinde yaşından ötürü biraz tedirgin oldum. Biraz konuştuk gerek Avrupa gerek yurt içinde uzun yıllardır şoförlük yaptığını öğrendikten sonra içim biraz rahatladı. Daha önce scooter da olsa, motosiklet kullanmış. Onun da etkisiyle çalışmalarımızı yaptık. Gayet iyi bir öğrenciydi, ne dersem uygulamaya çalıştı ve tek seferde ehliyetini alarak şu an ehliyetli bir şekilde hayatına devam ediyor" dedi. 


Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi
Gençlik hayalini 70 yaşında gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ÇETİNASLAN

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