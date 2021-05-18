"Gençlik Haftası" Borçka Barajı gölünde kano gösterisiyle kutlandı

Artvin'de, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Borçka Barajı gölünde kano gösterisi gerçekleştirildi.

Artvin'de, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Borçka Barajı gölünde kano gösterisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Artvin Çoruh Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte sporcular, Türk bayraklarıyla süsledikleri kanolarla baraj gölünde kürek çekti.

Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte iki sporcu, baraj gölü üzerindeki zipline hattına büyük bir Türk bayrağı astı.

Etkinliğe katılan Vali Yılmaz Doruk, tekneyle baraj gölünde gezinti yaparak sporculara eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, gazetecilere, genç nesli daha iyi yerlere getirebilmek için gençleri ve çocukları değişik etkinliklerle spora teşvik etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Artvin'in barajlar şehri olduğuna dikkati çeken Demirkıran, baraj göllerini su sporları noktasında aktif kullanmak istediklerini dile getirdi.

Demirkıran, durgun su kano sporunu Artvin'de geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bugün daha önce kano eğitimi almış çocuklarımızla bir gösteri yaptık. Hemen hemen her ilçede baraj gölleri var. Çocuklarımızı su sporlarıyla buluşturarak hem ilimizi tanıtacağız hem gençlerimizi olimpik anlamda geliştireceğiz hem de genç nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız." diye konuştu.

Etkinliğe, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, sporcular ve eğitmenler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur