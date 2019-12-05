Gençlik gönül dağının zirvesinde

05.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:05

Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sen De Gönül Ver" sloganıyla yola çıkan gençlerin, sürdürülebilir kalkınma yolunda ürettikleri katma değerin, ülkenin gururu olduğunu söyledi.

Türkiye, 20 milyonu aşan nüfusuyla, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı hedeflerine ulaşıldığını açıkladı. Kasapoğlu "Dünyada 1 milyarı aşan gönüllü, 109 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer emek üretiyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef ve 169 amacın gerçekleşmesinde, olmazsa olmaz unsur gönüllülük. Sürdürülebilir kalkınma 2030 ajandasında, biz Türkiye'de, gençliğimizin enerjisini gönüllülük ile buluşturmayı başardık." dedi.

"Sürdürülebilir hedefler gençlikle mümkün"

Türkiye'de gönüllülük bilincinin ortaya çıkışında 17 Ağustos Marmara depremi, gönüllülük bilincinin ortaya çıkışında bir milat olarak kabul ediliyor. Gönüllülük bilincinin erken yaşlarda kişiliğin bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu şöyle konuştu: "Bu aziz millette hayırseverlik duygusu fazlasıyla mevcuttur. Salih amel denilen bu duygunun hep birlikte kurumsal ve sürdürülebilir şekilde olması sağlanmalı. Adında 'Gençlik' olan bakanlığımız, bu konuyu, bu çerçevede sahiplendi.

En önemli hedefimiz gençlerimizin insani değerlere sahip, milli değerlere faydalı, çevre ve tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan uluslararası akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamaktır."

6 kategoride 80 milyona fayda üretildi

Gönüllülük Yılı faaliyetleri, federasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının bilgilendirilme ve eğitimleriyle başladı. Gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü adaylarını bir araya getirmek amacıyla Genç Gönüllüler Platformu kuruldu. Afet ve Acil Durum, Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Spor olmak üzere 6 kategori belirlendi. Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi hazırlandı ve kamuoyuna açıklandı. 81 ilde 311 Gençlik Merkezi'nin yanı sıra üniversite gençliği de harekete geçirildi. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) iş birliğiyle üniversitelerde Genç Ofisler açıldı ve Gençlik Merkezleriyle iş birlikleri sağlandı.

Gelecek, gönüllülük ile aydınlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK'ün yanı sıra Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle imzalanan Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan

protokol sayesinde, sanat ve sporda yeni oluşumlar da hayata geçiyor. Artık Okul ve mahalleler spor kulüpleri kurabiliyor, Tasarım-Beceri Atölyeleri'nde gençler hayallerine adım atabiliyor, Gençlik Kampları'nda bir araya gelerek gönüllülük temalı projeler üretebiliyor. Down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalar, huzurevi ziyaretleri, afet eğitimleri, yardım kolileri, kitap okuma etkinlikleri, kültür gezileri, diksiyon eğitimleri, "okulum rengarenk" gibi sayısız aktivite, Gençlik Merkezleri'nde üretildi, uygulandı ve gençlik, gönül dağının zirvesinde yer aldı.

25 bini aşkın hayal projeye dönüştü

·"Fikir Sizden Uygulama Bizden" çağrısına 25 binden fazla başvuru yapıldı. Değerlendirme sonrası, fayda getirecek projeler 5 bin ile 25 bin lira arasında destek alacak.

·Gençlere dijital maratonda yarışma imkânı veren 'Hackathon'da 20 takım yarıştı. Bakan Kasapoğlu, sürpriz yaparak, yarışmadaki 82 genci de ödüllendirdi.

·"Gönüllülük Temalı Fotoğraf Yarışması" kapsamında gençler sanata dair hünerlerini sergileme imkânı yakaladı.

·11 Kasım 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen fidan dikim etkinliği 2 milyon 19 bin ağaçla Guinness Rekorlar Kitabına aday oldu.

·Bocce, masa tenisi turnuvaları, yürüyüşler düzenlenerek her yaşta spora katılım sağlayacak teşvik mekanizmaları üretildi.

·Tüketiciyi, alış-veriş sırasında bilgilendirmek amacıyla "gıda dedektifleri" eğitimi başladı.

Kaynak: Bültenler