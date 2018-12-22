Gençlik Futbol Turnuvası"Nın İkinci Tur Kuraları Çekildi

AK Parti Van Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Futbol Turnuvası"nın ikinci tur kuraları çekildi.



Kentteki bir düğün salonunda yapılan programda konuşan AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, geçen hafta Tuşba ilçesindeki 15 Temmuz Parkı'nda 98 takımla bir araya geldiklerini hatırlattı.

Türkmenoğlu, "Yaptığımız bu tür projeler sayesinde gençlerimizin mücadele ruhunu pekiştiriyoruz ve birbirilerine örnek oluyorlar." dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sporu, sanatı, kültürü ve gelenekleri en iyi şekilde yaşayan gençleri tebrik ederek, "Van gençliğine daha iyi yetişebilmeleri için herkes sahip çıkmalı. Bu hususta herkesin maddi, manevi elinden geleni yapması gerekiyor." dedi.

Van İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç da kendilerine düşenin gençleri birleştirici ve kaynaştırıcı olmak, bir araya getiren projeler üretmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA