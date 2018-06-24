Gençlik Festivali Çıkışı Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'da bir otelde düzenlenen Gençlik Festivali çıkışı bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 4 gün süren Gençlik Festivali'nin son akşamı saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü sanatçıların sahneye çıktığı festival çıkışı otelin önündeki bahçede bıçaklı saldırıya uğrayan İbrahim Hakkı K. (22) ve akrabası Hakan Oktay K. (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hakan Oktay K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN