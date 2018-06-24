Gençlik Festivali Çıkışı Bıçakla Yaralamaya Tutuklama

Samsun'da bir otelde düzenlenen Gençlik Festivali çıkışı 2 kişinin bıçaklanması olayına karıştığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 4 gün süren Gençlik Festivali'nin son akşamı saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü sanatçıların sahne aldığı festival çıkışı otelin önündeki bahçede bıçaklı saldırıya uğrayan İbrahim Hakkı K.(22) ve akrabası Hakan Oktay K. (22) yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hakan Oktay K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 20 yaşındaki K.B.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN