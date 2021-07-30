GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI

GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Muş Belediye'sinin önemli bir projesi daha hayat buluyor.

Muş Belediye'sinin önemli bir projesi daha hayat buluyor. Reis Konağı yanındaki alanda yapılacak olan Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesis Projesinin ihalesi yapıldı. Elektronik ortamda başvuruların yapıldığı ihale Muş Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 357 bin 782 lira 22 kuruş olan ihaleye 12 istekli başvurdu. İhale komisyonunca değerlendirilecek olan teklifler sonuçlandırılacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Fatma Girik Yıldız Tilbe Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Burak Elmas Hakan Reçber Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:22:34. #1.15#

title