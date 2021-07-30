GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL TESİS YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİNİN İHALESİ YAPILDI

Muş Belediye'sinin önemli bir projesi daha hayat buluyor.

Muş Belediye'sinin önemli bir projesi daha hayat buluyor. Reis Konağı yanındaki alanda yapılacak olan Gençlik Eğitim ve Sosyal Tesis Projesinin ihalesi yapıldı. Elektronik ortamda başvuruların yapıldığı ihale Muş Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 357 bin 782 lira 22 kuruş olan ihaleye 12 istekli başvurdu. İhale komisyonunca değerlendirilecek olan teklifler sonuçlandırılacak.

Kaynak: Habermetre