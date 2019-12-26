"Gençlik Bursa'da Yollarda"
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"Gençlik Bursa'da Yollarda"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "Gençlik Bursa'da Yollarda" projesi kapsamında yapılan Bursa'yı geziyorum etkinliği, üniversite öğrencilerine kentin tarihi ve turistik mekanları ile buluşturuyor.

26.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:35

'nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için 'ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversiteli gençler, her hafta Pazartesi günleri 'i ve Çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistim mekanlarını tanıma imkanı buluyor.

Öğrencilerin gezi.genclikbursada.com adresinden online kayıt yaptırabildiği etkinliğe ilgi, her geçen gün daha artıyor.

Kaynak: Bültenler
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