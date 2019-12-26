"Gençlik Bursa'da Yollarda"

26.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:35

Türkiye'nin farklı kentleri ve yurtdışından eğitim için Bursa'ya gelen üniversite öğrencilerinin Bursa'yı tüm değerleri ile tanımaları amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, üniversiteli gençler, her hafta Pazartesi günleri İznik'i ve Çarşamba günleri de Bursa'nın tarihi ve turistim mekanlarını tanıma imkanı buluyor.

Öğrencilerin gezi.genclikbursada.com adresinden online kayıt yaptırabildiği etkinliğe ilgi, her geçen gün daha artıyor.

Kaynak: Bültenler