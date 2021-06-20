Gençliğin Rotası Türkmen Dağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençliğin Rotası Türkmen Dağı

Gençliğin Rotası Türkmen Dağı
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin ikincisini Türkmen Dağı rotası ile gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin ikincisini Türkmen Dağı rotası ile gerçekleştirdi.

Büyükşehir Gençlik Merkezi, gençlerle birlikte doğa yürüyüşlerini bu hafta da sürdürdü. Yeni dönemin ve 2021'in ilk doğa yürüyüşü geçen hafta Bozdağ'da yapılırken bu defa adres Türkmen Dağı oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında etkinliğe katılan 26 gencin araca binişleri öncesi HES kodu kontrolü yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlikte hijyen kurallarına da riayet edilirken gençler doğada 10 km uzunluğa sahip rotada keyifli bir gün geçirdi.

Trekking etkinliği sırasında olumsuz bir durum yaşanmazken gençler, Türkmen Dağı ile başlayan rotada uzun bir yürüyüş sonrası Beşik Deresi Şelalesi'ne ulaştı. Uzmanlar eşliğinde yapılan yürüyüşte bölgedeki doğal zenginliklerin tadını çıkaran gençler daha sonra tekrar kent merkezine döndü. Doğa yürüyüşlerinin sürmesini isteyen gençler kendilerine bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve yetkililere teşekkür ettiklerini ifade etti. Gençlik Merkezi ilerleyen günlerde doğa ile gençleri buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Bergen Emel Sayın Selçuk Tekay Burcu Biricik
Spor Cristiano Ozan Tufan Mert Müldür Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençliğin Rotası Türkmen Dağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 18:18:16. #1.16#

title