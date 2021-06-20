Gençliğin Rotası Türkmen Dağı

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin ikincisini Türkmen Dağı rotası ile gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği doğa yürüyüşlerinin ikincisini Türkmen Dağı rotası ile gerçekleştirdi.

Büyükşehir Gençlik Merkezi, gençlerle birlikte doğa yürüyüşlerini bu hafta da sürdürdü. Yeni dönemin ve 2021'in ilk doğa yürüyüşü geçen hafta Bozdağ'da yapılırken bu defa adres Türkmen Dağı oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında etkinliğe katılan 26 gencin araca binişleri öncesi HES kodu kontrolü yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirildi. Etkinlikte hijyen kurallarına da riayet edilirken gençler doğada 10 km uzunluğa sahip rotada keyifli bir gün geçirdi.

Trekking etkinliği sırasında olumsuz bir durum yaşanmazken gençler, Türkmen Dağı ile başlayan rotada uzun bir yürüyüş sonrası Beşik Deresi Şelalesi'ne ulaştı. Uzmanlar eşliğinde yapılan yürüyüşte bölgedeki doğal zenginliklerin tadını çıkaran gençler daha sonra tekrar kent merkezine döndü. Doğa yürüyüşlerinin sürmesini isteyen gençler kendilerine bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve yetkililere teşekkür ettiklerini ifade etti. Gençlik Merkezi ilerleyen günlerde doğa ile gençleri buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: Habermetre