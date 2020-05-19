Gençliğin bayramına sade kutlama
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Gençliğin bayramına sade kutlama

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Erzurum'da sade bir törenle kutlandı.

Gençliğin bayramına sade kutlama
19.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:40

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası Erzurum'da sade bir törenle kutlandı. Erzurum GSİM tarafından düzenlenen tören Havuzbaşı Atatürk Anıtına Çelenk Sunma ile başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Havuzbaşında düzenlenen tören Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'in Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Törende antrenörler tarafından dev Türk Bayrağı açıldı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında törene katılanlar maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Yurt Hizmetleri İl Müdürü Birol Dönel, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Şube Müdürleri Köksal Kaçmaz, Güngör Şenses, Letif Arslan ve TOHM Müdürü Murat Tanas katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, "Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz" dedi.

Havuzbaşı'ndaki törenin sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere hitaben yayınladığı mesajı okudu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünü Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yıl sade bir törenle kutladıklarını belirterek, tüm Erzurum halkının saat 19: 19'da balkanlarında hep bir ağızdan İstiklal Marşını okumalarını istedi. Taşkesenligil, 19 Mayıs etkinliklerinde görevli olan kurum çalışanlarına ve antrenörlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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