Gençliğin Asi Olmasının Altında Sevgisizlik Yatıyor"

BAĞCILAR Belediyesi'nin düzenlediği 'Aile ve Çocuk İlişkisi' seminerde konuşan Psikolog Danışman Rabia Laçin, "Bugün çocuklarımızdan çok memnun değiliz. Bugünkü gençliğin asi olmasının altında yeterince sevilmediğinin hissiyatı var" dedi.

Bağcılar Belediyesi Kocayusuf Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Aile ve Çocuk İlişkisi' konulu seminere katılan Psikolog, Danışman ve Yazar Rabia Laçin kadınlara seslendi.

Ailenin tanımı ve önemini anlatarak sözlerine başlayan Laçin, "Çocuklarımız ve gelecek nesil açısından aile ve çocuk ilişkisi önemli. Çünkü aile yeni nesli yetiştiren bir kurumdur. Çocuk ailede ne görüyorsa sonraki yaşantısında da çevresinde onu uygular. Annelerimizi ne kadar tenkit etsek de zaman içinde taklit ettiğimize şahit oluruz. O yüzden aile içi diyalog çok önemli. Bütün araştırmalara göre çocuk şiddete maruz kalıyorsa ya da babasının annesine yaptığı şiddete şahit oluyorsa; ilerleyen yıllarda eşine şiddet uygulama riski 7 kat daha fazla" dedi.

"SEVGİNİN İFADESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Sevgisizliğin öldürdüğüne dikkat çeken Laçin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün kölelerin efendilerini doğurduğu bir zamandayız. Bugün çocuklarımızdan çok memnun değiliz. Bugünkü gençliğin asi olmasının altında yeterince sevilmediğinin hissiyatı var. Sevginin tezahürü ve ifadesi çok önemli. Her bireyin sevgi dili farklıdır. Ona göre davranış geliştirmemiz gerekir. Ama uyumlu şekilde sevgi aktarımında bulunmamız gerekiyor. Aksi takdirde söz dinlemeyen sürekli sosyal medyada zaman geçiren asi çocuklarla yaşamak durumunda kalıyoruz. Sevgisizlik öldürüyor. Yeterli sevgiyi alamadığımız zaman bedensel olarak öldürmese de ruhen bizi öldürüyor."

Laçin, programın sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı. - İstanbul