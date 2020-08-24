Gençliğim Eyvah dizis yeni bölüm ne zaman? Gençliğim Eyvah dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Atv ekranlarında yayınlanan ve severek takip edilen dizi Gençlüğüm Eyvah, 11. bölümü ile pazartesi akşamı ekranlarda olacak? Peki, Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları kimler?

Gençliğim Eyvah, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Gençliğim Eyvah 10. bölüm: Çavi ve Zola'nın anneleri Vanessa ve Maria'nın mahalleye gelişi ortalığı karıştırır. Kocalarını bulmaya çalışan İtalyan annelere en büyük destek Hacer ve Nuriye'den gelir. Arif ve Zekeriya, İtalyan annelere tanınmamak için kılıktan kılığa girerler. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla daha da üstüne gelir. Ahmet kaçtıkça, Çağla kovalamaya devam eder. GENÇLİĞİM EYVAH 10. BÖLÜM İZLE GENÇLİĞİM EYVAH 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!