Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı
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Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı

Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gençlerin geleceklerine yönelik kariyer planlaması, örnek bir bir insan olmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda gençlerin hayatına etki edilebilmesini amaçlayan, Gençlerle Baş başa "Hasbihal" Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde İş Adamı Mustafa Çapar ile...

Gençlerin geleceklerine yönelik kariyer planlaması, örnek bir bir insan olmak, gönüllülük ve sosyal sorumluluk gibi çeşitli alanlarda gençlerin hayatına etki edilebilmesini amaçlayan, Gençlerle Baş başa "Hasbihal" Projesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde İş Adamı Mustafa Çapar ile Hasbihal Programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatları ile Gençlik Merkezleri tarafından Kayseri'nin sanayi ve ticaret şehri olması sebebi ile gençlerin geleceklerine katkı sağlamak, onların çeşitli yönlerden gelişimlerine destek olabilmek için şehrin iş adamları ile gençleri buluşturmayı amaçlayan faaliyetler düzenleniyor. Bu kapsamda Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Çapar Makina Fabrika Sahibi Mustafa Çapar ile gençler buluşturularak Gençlerle Hasbihal programı düzenlendi. Düzenlenen programda İş adamı Mustafa Çapar tecrübelerini gençlere aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, program sonunda İş Adamı Mustafa Çapar'a plaket takdim etti. - KAYSERİ

Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı
Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı
Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gençlerle Gençlerle başbaşa Hasbihal Programına iş adamı Mustafa Çapar katıldı - Haberler
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