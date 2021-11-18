ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Gençlerle Camide - Fatih Savaş İlahiyatçı ve hafız Fatih Savaş, Ayasofya Camii'nin manevi atmosferinde gerçekleştireceği sohbette gençlerle buluşuyor.

Etkinlik Türü: Genel

Etkinlik Tarihi: 28 Kasım 2021, Pazar

Etkinlik Mekanı: Ayasofya Camii Etkinlik Saati: 06: 00

Çocuk İftarı Esenler'in bir geleneği olan Çoçuk İftarını online olarak gerçekleştiriyor, çocıklarımızı Başkan Amcaları ile buluşturuyoruz. İzlemek İçin Tıklayın

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