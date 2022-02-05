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Gençlerle bilardo şampiyonası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gençlerle bilardo şampiyonası düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezinde bilardo şampiyonası düzenlendi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezinde bilardo şampiyonası düzenlendi.

Düzce'de bilardo sporunun geliştirilmesi için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri gençlere bilardo öğretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi'ne gelen öğrencilere ve gençlere yönelik bilardo turnuvası düzenlendi. Merkez liderlerinden Ramazan Günoğlu'nun hakemlik yaptığı şampiyonada gençler birinci olabilmek için yoğun çaba sarf etti. Bilardo sporunun geliştirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Günoğlu, "Gençlerimiz ile turnuva düzenlendi. İlimizden bilardocu birilerinin çıkıp ülkemizi yurt dışında temsil etmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Gençlerle bilardo şampiyonası düzenlendi

Gençlerle bilardo şampiyonası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bilardo, gençlik, Düzce, Spor, Haber

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