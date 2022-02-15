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Gençlerle basket oynadılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gençlerle basket oynadılar

AK Parti Düzce Gençlik Kolları, Koçyazı Mahallesi gençleriyle basketbol maçında buluştu.

DÜZCE (İHA) - AK Parti Düzce Gençlik Kolları, Koçyazı Mahallesi gençleriyle basketbol maçında buluştu.

AK Parti Düzce Gençlik Kolları İl Teşkilatı üyeleri her hafta çeşitli etkinliklerde gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Gençlik Kolları, bu hafta Koçyazı Mahallesi Gençleriyle Basketbol maçında buluştu. Düzenlenen etkinliğe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Gençlik Kolları Üyeleri ve mahallenin gençleri katıldı. Düzenlenen Basketbol maçını dostluk kazanırken, gençler gönüllerince eğlendi. - DÜZCE

Gençlerle basket oynadılar

İhlas Haber Ajansı - Spor

basketbol, AK Parti, gençlik, Düzce, Spor, Haberler

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