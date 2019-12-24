Gençlerin yüzde 40'ı tatil planını son dakikaya bırakıyor

24.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:17

Kimi kızgın kumlardan serin sulara atlamanın hayaliyle, kimi karlı dağlarda sıcak bir şömine önünde yapılacak keyfin; kimisi şehir keşfetmenin peşinde, kimi sabaha kadar dansın… Bütün bir senenin yorgunluğu hangi tatilde atılır, size kalmış. Nasıl diyordu şarkı, "uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez"; yeter ki tatil olsun. Gençler için de durum böyle mi bilinmez; onlar araca da, sonuca da fazlasıyla takılıyor gibi gözüküyor.

SON DAKİKACIYIM, SON DAKİKACISIN, SON DAKİKACIYIZ

18-25 yaş arası gençlere yöneltilen araştırma sonucunda, ilginç veriler ortaya çıktı. Tatil planlamasında son dakikacıların oranı yüzde 40'ı gösterirken, bir yıl öncesinden, tatili biter bitmez bir sonraki tatil planını yapanların oranı son dakikacıların yarısından biraz fazla.

BÜTÜN YIL TATİL İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Gençlerin yüzde 40'a yakını "Ne zaman para bulursa" tatile çıkmayı planlıyorken, yılda dört ya da daha fazla tatile çıkma oranı yüzde beşin çok altında yer alıyor. Yılda iki ya da üç kez tatil planı yapanların oranı yüzde 25'i gösterirken, yıl boyu yalnızca bir kez tatile çıkanların oranı yüzde 35'e çok yakın. Yarı zamanlı çalışıp tatilini kendi finanse eden gençlerin oranı yüzde 10'un biraz üzerindeyken, yıl boyu birikim yapanların oranı yüzde 45'i gösteriyor. Tembellik edip tatili ailesinden finanse edenlerin oranı ise yüzde 45'e çok yakın.

HER ŞEY DAHİLSE, VARIZ!

Gençlerin yüzde 60'ının ortalama tatil bütçesi 1.500 TL ve altını gösterirken, yüzde 10'u cebinde 3.000 TL ile tatile çıkıyor. Bunun ortalama bütçesini yansıtan kesim ise yüzde 30'a oldukça yakın olmasına rağmen, gençler lüksten vazgeçmiyor. Tatilcilerin yüzde 50'sinden fazlası ultra her şey dahil otel peşindeyken, yüzde 30'a yakını için oda ve kahvaltı yeterli. Çadırı ve tulumuyla mutlu olanların oranı yüzde 20'ye çok yakın.

"SEVGİLİM YANIMDA OLSUN YETER"

Tatil planında sevgilisini seçenlerin oranı zirvede. Arkadaşlarıyla tatil fikri yüzde 30'un biraz üzerindeyken, yalnız tatil yapıp kafa dinlemek isteyenlerin oranı yüzde 20'ye çok yakın.

RAHATLIKTAN ÖDÜN VERMİYORUZ

Gençlerin yüzde kırkına yakını otobüsle seyahati tercih ederken, yüzde 35'e yakını rahatından vazgeçmeyip uçağa biniyor. Yüzde 25'e yakını otomobille seyahat ederken, yüzde beşinden biraz fazlası ise otostoptan vazgeçmiyor.

TATİL YAN GELİP YATMA YERİ DEĞİL

Gençlerin yüzde 25'inden biraz fazlası kendini gezen, öğrenen, araştırıcı tatilci olarak tanımlarken, yüzde 25'i şehirlerin yeni kaşifi olarak adlandırıyor. Denize girip kuma değmeden tatile gittiğini anlamayan kısım ise, gençlerin yüzde 25'inden biraz daha azını yansıtıyor. Partisiz yapamayan tatilcilerin oranı yüzde 15'e yakınken, yarınlar yokmuşçasına yatanların oranı yüzde 10'un çok az üzerinde.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDAN VAZGEÇMİYORUZ

Tatilci gençlerin yüzde 40'a yakını telefonu kapatıp kafa dinlemeyi tercih etse de, yüzde 50'ye yakını sosyal medya postu atma peşinde.

KASLARA DEĞİL, KÜLTÜRE ÇALIŞALIM

Gençlerin büyük bir kısmı tatilde şehir keşiflerini tercih etse de, çok küçük bir kitle rüzgar sörfü, kayak gibi sporları yaparak ter atmayı seçiyor. Yüze 30'un biraz üzerinde bir kesim plaj keyfinden vazgeçmezken, kış tatilini sevenlerin oranı yalnızca yüzde 10. Eğlenceden ödün vermeyip sabaha kadar dans edenlerin oranı yüzde 10'a çok yakınken, bayılana kadar alışveriş diyenlerin oranı ise yüzde beşin biraz üzerinde.

Kaynak: Bültenler