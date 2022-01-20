Gençlerin YKS ücretleri Bağcılar Belediyesi'nden

YKS ücret desteğinden faydalanmak isteyenlerin belediyenin internet sitesinden online müracaatta bulunması gerekiyor.

18 – 19 Haziran 2022'de yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvurular 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Hizmetlerinin yüzde 70'ini gençlere yönelik yapan Bağcılar Belediyesi, üniversite sınavına hazırlananlar için bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda YKS'ye girecek lise son sınıf öğrencilerinin sınav ücretleri Bağcılar Belediyesi tarafından karşılanacak.

Çok iyi yerlere gelecekler

Eğitim desteğinden ilçede ikamet eden lise son sınıf öğrencileri yararlanabilecek. Müracaatlar www.bagcilar.bel.tr adresinden online yapılacak müracaat sırasında "Öğrenci Belgesi" ve ÖSYM tarafından düzenlenen "Sınav Giriş Belgesi"nin sisteme yüklenmesi gerekiyor. Her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Onlarla birçok platformda bir araya geliyoruz. Üniversite sınavına çok çalıştıklarını görüyorum. Biliyorum ki çok iyi yerlere gelecekler ve ülkemize de çok büyük katkılar sağlayacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi, devlet veya özel üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında örgün eğitime bu sene yerleşen 2 bin 986 gence 1000 TL yardım yapmıştı.

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