Gençlerin yeni tutkusu muhabbet kuşu

Gençlerin yeni tutkusu muhabbet kuşu Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze güvercin tutkusu olan gençlerin yeni hobisi muhabbet kuşları oldu Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze güvercin tutkusu olan gençlerin yeni hobisi muhabbet kuşları oldu.

Gençlerin yeni tutkusu muhabbet kuşu

Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze güvercin tutkusu olan gençlerin yeni hobisi muhabbet kuşları oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geçmişten günümüze güvercin tutkusu olan gençlerin yeni hobisi muhabbet kuşları oldu. Kendi imkanlarınca kurdukları kümeslerde muhabbet kuşlarını besleyen gençler, kuşların çocuklarla buluşturulmasını istiyor.

Kahramanmaraşlı gençlerde muhabbet kuşu sevgisi artarak devam ediyor. Birçok evin çatısında güvercin beleyen insanların yerini son 5 yılda muhabbet kuşları aldı.

Özellikle gençler tarafından tercih edilen ve kümesler oluşturularak beslenen muhabbet kuşları 100 ila 10 bin lira arasında satılabiliyor. Oluşturduğu kümeste 100'e yakın muhabbet kuşu beslediğini ifade eden Yaşar Nergiz, evinin balkonuna gelen muhabbet kuşu ile tutkusunun başladığını ifade etti. Nergiz, "Bu kuş her eve ve her çocuğa lazım. Kuş olmadığı zaman çocuk kendisini sokağa atıyor ve kuşa bakmayı sorumluluk olarak görüyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor" dedi.

Önceden güvercin beslediğini ve artık hobisinin muhabbet kuşu olduğunu anlatan Yasin Nacar ise "Eskiden güvercin kahvelerine gider alırdık ve uçururduk ama sonradan muhabbet kuşuna merak saldık. Kuşlar insanlarla diyalog kuran canlılardır. Bütün çocukların muhabbet kuşu beslemesini öneriyorum. Sorumlulukları artıyor" dedi.

Ornitoloji Derneği Başkanı Nusret Sapsız ise muhabbet kuşu besleyen çocuğun babasından para alıp sokakta yem alacağını ve insanlarla diyalog içinde olacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey