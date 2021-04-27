GENÇLERİN ÜZERİNDE ZIPLADIĞI KAMERİYE ÇÖKTÜ

ŞANLIURFA'da parkta oyun oynayan bir grup gencin üzerine çıkarak zıpladıkları kameriye çöktü.

ŞANLIURFA'da parkta oyun oynayan bir grup gencin üzerine çıkarak zıpladıkları kameriye çöktü. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki Üzüm Parkı'nda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın iftardan sonra parka gelen bir grup genç kameriyede sohbet etmeye başladı. Bu sırada gruptaki gençlerden 2'si kameriyenin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. Bu sırada kameriye çöktü. Son anda kendilerini dışarı atan gençler, yara almadan kurtuldu. Olay anı ise parktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Parçalanan kameriye ekipler tarafından onarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı