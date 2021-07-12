Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti.

Antalya'da bir grup genç, eğlence mekanlarının da bulunduğu tarihi Kaleiçi semtinde tekme tokat kavga etti. Yerdeki erkek arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine, kavga eden gruptan biri düştü. Tekme tokatlı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

1 Temmuz'dan itibaren pandemi sonrası kontrollü yaşamın başlaması, eğlence ve restoranların açılmasıyla Antalya'daki tarihi Kaleiçi semti ziyaretçi akınına uğruyor. Kaleiçi'nde dün gece bir grup genç, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etti. Gece yarısı yaşanan kavgada, yerde yatan arkadaşına yardım eden genç kızın üzerine kavga edenlerden biri düştü. Barlar sokağında yaşanan kavgayı, Kaleiçi'ni gezen onlarca kişi korku dolu gözlerle izledi. Çevredekiler ise öfkeli grubu izlemekle yetindi. O anlar Kaleiçi'ni gezenlerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

5 kişinin birbirine girdiği kavga, karşı gruptakiler kaçınca son buldu.

Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
SULTANGAZİ'DE EŞİNİN ÖNÜNDE DARBETTİLER
ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
ADANA İKİ KADIN ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Sertab Erener Kaan Yıldırım
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! KALEİÇİ'NDE GENÇLERİN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:40:54. #1.14#

title