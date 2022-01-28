Gençlerin tehlikeli 'evde estetik' akımı

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - SOSYAL medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor kimi ise yapıştırı ile üst dudağını yapıştırarak 'Fransız dudağı' diye tabir edilen işlemi yapmaya çalışıyor. 'Evde estetik' adı verilen akımda gençler yaptıkları işlemleri görüntüleyerek paylaşıyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu Öğretim Üyesi Dr. Perçin Caşkan, "Hasarı kesinlikle kalıcı olur. Ödem 24-72 saat içerisinde geriler. 72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapmadığı zaman damarların tümünün ağzı kapanır ve özellikle dudak çevresinin dolaşımı tek damara bağlı olduğu için tümüyle bozulur" dedi.

Estetisyen Şebnem Demir ise, "Şu andaki akım çok tehlikeli. Dudaklarını bu vakum etkisiyle büyütüp sonuçlarını paylaşıyorlar. Nekroza kadar giden bir durum olabilir çünkü oraya kan gitmiyor" diye konuştu.

BİRBİRLERİ İLE VİDEO PAYLAŞIYORLAR

"DUDAĞIN ÖYLE VAKUMLANMASI, DUDAK ÇEVRESİNDE KAN DOLAŞIMINI BOZAR"

"KALICI HASAR OLUŞUR, DOKULAR BESLENEMEZ"

"ŞU ANDAKİ AKIM ÇOK TEHLİKELİ"

"EVDE BU İŞLEMLERİ YAPAMAZSINIZ"

Demir, "Kendi kliniklerimden yola çıkarak söyleyebilirim ki, kovid döneminde çok daha fazla danışan bize gelmeye başladı çünkü kendinden mutlu değildi. Zoom uygulamasında kendilerini gördükleri için danışanlar kendilerini beğenmemeye başladı. Kovid döneminde her şeyi evde yapmaya o kadar alıştık ki alanında uzman olmayan bir çok kişi evde şunu yapabilirsiniz bunu yapabilirsiniz gibi tavsiyeler vermeye başladı. O kadar çok kişi uzman kesildi ki herkes de bu işin kolayına alıştığı için bunları evde deneyimlemeye başladı. Kısaca siz evde botox yapamazsınız mümkün değil bunun bedelini canınızla ödersiniz. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Evde Fransız dudağı yapıştırıcılarla yapamazsınız. Bu gibi işlemleri yapmak istiyorsanız geçeceğiniz yol kliniklerin veya uzman doktorların eli olabilir" şeklinde konuştu.