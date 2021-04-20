Gençlerin stüdyosu bizden
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Gençlerin stüdyosu bizden

Gençlerin stüdyosu bizden
Bültenler - Haberler | Güncel

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği 53 projeden biri olan Sosyal Medya Stüdyosu, pandemi sonrası dönemde gençlerle buluşmayı bekliyor.

Günümüz teknoloji çağında gençler vakitlerinin büyük bir bölümünü internette geçiriyor. Youtube başta olmak üzere birçok sosyal medya platformu, gençlere seslerini duyurabilecekleri, fikir ve düşüncelerini paylaşabilecekleri yeni ortamlar sundu.

Gençler bu yeni ortamlarda video çekip blog yazarak kendilerince dünyayı yorumluyor, hatta para kazanıyorlar.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, dijital dünyada daha profesyonel işler yapmak isteyen gençlere yardımcı olmak amacıyla Stüdyonuz Bizden projesini hayata geçirdi.

Gençler, Kağıthane Belediyesi'nin kendilerine sunmuş olduğu stüdyoya gelerek istedikleri gibi kendi vloglarını çekebilecekler. Üstelik tüm ekip ve ekipmanlar da Kağıthane Belediyesi tarafından karşılanacak.Greenbox, kamera, ışık, ses kayıt cihazları gibi son teknoloji ekipmanların olduğu sosyal medya stüdyosu, Kağıthane Belediyesi'ne ait yeni kültür merkezinde yer alıyor.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sosyal medya stüdyosunun pandemi sonrası dönemde hizmete açılacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler

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