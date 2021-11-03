Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada Gençlerin taşlı bıçaklı kavgası Çevredeki vatandaşın tepkisi "O da kaşınıyor" oldu Antalya'da gençler arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçak ve taşlı kavgaya dönüştü.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada

Gençlerin taşlı bıçaklı kavgası

Çevredeki vatandaşın tepkisi "O da kaşınıyor" oldu

ANTALYA - Antalya'da gençler arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçak ve taşlı kavgaya dönüştü. Tartışmada gençlerden biri diğerine bıçak ve taş ile saldırırken, diğer genç ise öfkeden deliye dönüp tehditler savurdu.

Konyaaltı ilçesi Uncalı mahallesinde meydana gelen olayda, gençler arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen devam etti. Gençlerden biri kız arkadaşının ve çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği genci yere düşürüp, eline aldığı bıçağı gence doğrultarak "sen kimsin" deyip yerde teklemeye devam etti. Diğer genç ise olay yerinden uzaklaşmak yerine bulduğu ilk fırsatta yerden kalkarak eline aldığı taşı fırlatsa da bıçağını kaptırdığı gibi taşı da denk getiremedi.

Olayı evinin balkonundan cep telefonu kamerası ile kaydeden bir vatandaş, kavgayı ayırmak için çaba harcadı. Önce yanında bulunanlara "o da kaşınıyor" diyen vatandaş, sonra "gençler yapmayın, ayıptır" dediyse de öfkeden deliye dönen genç kavga ettiği şahsa "seni öldürürüm," diyerek tehditler savurdu.

"Delikanlı ya bıçak çekti erkek"

Çevredekilerin "delikanlı sende rahat dur" demesi üzerine, genç "abi delikanlı ya bıçak çekti erkek ya" diyerek olay yerinden kız arkadaşı ile birlikte uzaklaşırken, diğer genç ise arabasına binerek yoluna devam etti.

Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada

Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada

Gençlerin sokak ortasındaki kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Serdar Eser - Son Dakika Haberleri
Ayırmak yerine dövmesi için teşvik ettiler! Gençlerin bıçaklı ve taşlı kavgası kamerada

Ayırmak yerine dövmesi için teşvik ettiler! Gençlerin bıçaklı ve taşlı kavgası kamerada

 Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın acılı babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar

Tacizi engellerken öldürülen Haydarcan'ın acılı babası o anları anlattı: 'Abi yardım et' diye bağırmışlar

 Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti

Hareket halindeki tırın dorsesine masa kurup içki içtiler! Görüntüler tepki çekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title