Gençlerin silah merakı polisi alarma geçirdi - Gençlerin silah merakı polisi alarma geçirdi Silahla oynayan gençler vatandaşları korkuttu Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın çatısından gelen silah sesleri vatandaşları korkuttu.

- Gençlerin silah merakı polisi alarma geçirdi

Silahla oynayan gençler vatandaşları korkuttu

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanın çatısından gelen silah sesleri vatandaşları korkuttu. Bölgeye gelen polis ekipleri çocuk yaşta 2 şahsı kullandıkları silah ile birlikte gözaltına aldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi, 1371 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan apartmanda oturan 2 kişi evde buldukları kuru sıkı tabancayı denemek için çatı katına çıktı. Çatıya çıkan 16 yaşındaki M.Y. ve M.Ş., kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmeye başladı. Silah sesini duyan bina ve çevre sakinleri büyük bir korku ile polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri 16 yaşındaki gençleri kullandıkları tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Ardından emniyete götürülen gençler ise neden böyle bir şey yaptıkları ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: İHA