Gençlerin Sesinden "Akustik Kurdî" izleyiciyle buluşuyor

Genç yeteneklerin Kürtçe müziğin klasik eserlerini seslendirdiği "Akustik Kurdî" her çarşamba saat 22.00'de TRT Kurdî ekranlarında.

TRT Kurdî, Sinan Erkeker'in sunumuyla gençlerin sesinden akustik bir müzik şölenini izleyiciyle buluşturuyor. Genç yeteneklerin farklı ses ve yorumlarına yer veren "Akustik Kurdî", her hafta çarşamba günü saat 22.00'de TRT Kurdî ekranlarına gelecek.

"Akustik Kurdî"de sahne gençlerin

Kürtçe müziğin klasik eserleri gençlerin kendi tarzları ile yeniden yorumlayacağı program, bambaşka bir müzik keyfi yaşatıyor. Kırmızı ve mavi dekorun buluştuğu sıcak atmosferin ritmik ahengine, her hafta farklı gençler eşlik ediyor. Halk müziği, pop-özgün müzik, caz ve klasik müzik formunda bir yelpazede buluşan programda, farklı müzik tarzlarıyla coşkulu bir müzik şöleni sunuluyor.

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