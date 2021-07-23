Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti

Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'de aşırı sıcaklardan bunalan gençlerin serinleme formülü görenleri güldürdü.

Denizli'de aşırı sıcaklardan bunalan gençlerin serinleme formülü görenleri güldürdü. Traktör römorkunu branda ile kaplayan gençler içerisini su ile doldurarak mahalle gezisi yaptı.

Denizli'nin Çal ilçesinde bir grup genç aşırı sıcaklardan bunalınca yüzleri güldüren bir çare buldu. Bir araya gelen kafadarlar traktör römorkunu branda ile kapattı. Daha sonra brandayı su ile dolduran gençlerin serinleme formülü ilginç anlara neden oldu. Su ile dolu römorka sandalye koymayı da ihmal etmeyen gençler bu şekilde mahalle gezisine çıktı. - DENİZLİ

Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti
Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti
Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:39:37. #1.15#

title