Gençlerin "Şeffaf İletişim" projesi işitme engellilerin yüzünü güldürdü
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Gençlerin "Şeffaf İletişim" projesi işitme engellilerin yüzünü güldürdü

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Şeffaf İletişim" projesi kapsamında geliştirilen ağız kısmı şeffaf maskeler, karşısındaki kişilerle iletişim kolaylığı sağladığı için işitme engelli bireyleri memnun etti.

02.07.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:33

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Şeffaf İletişim" projesi kapsamında geliştirilen ağız kısmı şeffaf maskeler, karşısındaki kişilerle iletişim kolaylığı sağladığı için işitme engelli bireyleri memnun etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Vefa Sosyal Destek grubunda gönüllü görev alan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yeliz Yakalıoğlu, işitme engelli bir vatandaşla iletişim kurmaya çalıştığında zorlanınca proje geliştirmeye karar verdi.

Düşüncesini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya aktaran Yakalıoğlu, işitme engellilerin maske taktıklarında dudak okumayamadığını belirterek, ağız kısmı şeffaf maske üretebileceklerini söyledi.

"Şeffaf İletişim" adı verilen proje başlatan Yakalıoğlu ve arkadaşları, dudak okumaya imkan sağlayan ağız kısmı şeffaf maske üretti.

Maskeler iletişim kolaylığı sağladığı için işitme engelliler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Engelli kardeşlerimizin talebi üzerine maskeyi ürettik"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde Gençlik Merkezinde kurulan atölyede çeşitli maskeler ürettikleri söyledi.

Sürecin herkesi zorladığını fakat engelli vatandaşları bir kat daha fazla etkilediğini anlatan Yazıcı, "Gençlik Merkezi liderlerimize işitme engelli kardeşlerimizin böyle bir talebi oldu. Engelli kardeşlerimiz normal maske taktıklarında kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını ilettiler. Ağız bölgesinin şeffaf olduğu bir maske üretmemizle alakalı bize talepte bulundular. Atölyemizde, Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü kumaşlarda ve ebatlarda maske üretmeye karar verdik. Düzce'deki işitme engelli bireylere bu maskeleri dağıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Deneme yanılma yöntemiyle maskeleri ürettik"

Yeliz Yakalıoğlu da engelli bir vatandaşın fikriyle yola çıktıklarını belirterek, "Araştırma yaptık ve maskeyi ürettik. Birkaç üniversitenin bu şekilde maskeler ürettiğini gördük. Biz daha önce siperli maskelerde PVC kullanmıştık. Deneme yanılma yöntemiyle bu maskeleri ürettik." dedi.

İşitme engelli Esra Sezgin ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gittiğim kurumlarda kendimle ilgili bir problemim olduğunda insanlar koronavirüs tedbiri kapsamında maskelerini çıkarmıyordu. Onların dudaklarını okuyamıyordum. Bu maskeyle hem onların dudaklarını okuyabilirim hem de kendim ifade edebilirim." ifadelerini kullandı.

Dudak okumanın işitme engelliler için önemli olduğunu vurgulayan Sezgin, "İşitme engellilere göre maske olmaması büyük bir problemdi. Gençlik Merkezi böyle bir maske ürettiği için çok mutluyum." dedi.

Düzce İşitme Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beyzanur Köklü, maskenin işitme engellilerin iletişim kurmasını kolaylaştıracağını kaydetti.

Gençlerin 'Şeffaf İletişim' projesi işitme engellilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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