Yolun Ortasında Şakalaşan Gence Otomobil Çarptı! Kamera Kayıttaydı
Mardin'de yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Gençlerden biri, yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.
Mardin Kızıltepe ilçesine bağlı köyde, yolun ortasında şakalaşırken otomobilin çarptığı genç, takla atarak yere yuvarlandı. Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
KARŞIDAN GELEN OTOMOBİLE ALDIRIŞ ETMEDİ
Kızıltepe ilçesine bağlı bir köyde yolun ortasında şakalaşan gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde köy yolunda şakalaşan gençlerden biri, karşıdan gelen otomobile aldırış etmeden yol ortasında durdu. Hızını düşürerek gelen otomobil gençlerden birine çarptı.
ÇARPMA ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç, otomobilin lastiklerinin dibine düştü. Yere yuvarlanan genç, ayağa kalkarak sürücüye küfürler savurdu. Otomobilinin aynası kırılan sürücü olanlara aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın yavaş gelmesi faciayı önledi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Yaşananları gençlerden biri cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
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Ne bekliyordunuz? Adana Bursa İzmir Konya gbi tecavüz haberleri mi istiyordunuz. . Adamlar eğleniyor ucunda ölüm olsa bile. Alışmışsınız tecavüz taciz haberlerine bu haber kesmedi sizi.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırLİKATROF: Doğru söylüyorsun mardinli??1 Yayından Kaldır
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araba geliyor sanırım gördüCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aga bu adamı kaçırmayın süper Dublör olurCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Görüyorsunuz mala bak mala konuşmaya gerek YokCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır