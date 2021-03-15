Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
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Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı

15.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:45

BURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı.

BURSA'da birbirlerine omuz attıklarını iddia eden iki gencin tartışması amatör bir kameraya yansıdı. Vatandaşların müdahalesiyle kavga büyümeden son buldu.

Olay, akşam saatlerine merkez Yıldırım ilçesi, Arabayatağı metro istasyonu yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. isimli bir genç, kendisine yolda omuz atan bir başka gençle tartışmaya başladı. Sözlü saldırının kavgaya dönüşmesi üzerine önce kafa atan Barış V., daha sonra ismi öğrenilemeyen gence yumruk savurdu. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. İki gencin kavga anı ise anbe an kameraya yansıdı.

Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı
Gençlerin 'Omuz atma' tartışması kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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