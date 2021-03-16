Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada
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Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada

16.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:11

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada İki grup genç, kız meselesi için birbirine girdi, kızlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti Bursa'da kız meselesi yüzünden birbirine giren 2 grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı.

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada

İki grup genç, kız meselesi için birbirine girdi, kızlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti

BURSA - Bursa'da kız meselesi yüzünden birbirine giren 2 grubun tekme tokat kavgası kameralara yansıdı. Arkadaşları öldüresiye birbirine vururken cep telefonlarıyla onları görüntüleyen kızlar dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi. Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti. Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada
Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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